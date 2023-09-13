Остин Ривз высказался о переходе Кристиана Вуда в «Лейкерс»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз выразил мнение, что новоиспечённый тяжёлый форвард «озёрников» Кристиан Вуд будет полезен калифорнийскому клубу.

«Это даст нам больше универсальности на площадке, и мы очень рады, что он у нас есть. Кристиан — хороший талант — прошлые сезоны о многом говорят. Не могу дождаться, чтобы вернуться и поработать с ним», — приводит слова Ривза журналист Навин Ганглани в своих социальных сетях.

Напомним, 27-летний Вуд провёл минувший сезон в «Даллас Маверикс». Преимущественно он выходил со скамейки запасных, в среднем набирая 16,6 очка и делая 7,3 подбора.

Бигмен заявлялся на драфт 2015 года, но за два раунда ни одна команда не выбрала его, хотя предполагалось, что он оценивается на уровне конца первого раунда.

Позже он на протяжении нескольких лет выступал за разные команды Лиги развития. Первым полноценным сезоном тяжёлого форварда в НБА стало его пребывание в «Детройт Пистонс», после которого он заслужил приличный контракт в «Хьюстон Рокетс».