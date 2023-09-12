Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес сравнил игру по правилам ФИБА и НБА.

«Правила сильно меняют стиль игры. Трехочковая линия в НБА больше, трёхсекундная зона также делает площадку больше, 12 минут (продолжительность каждой четверти). Я привожу пример, который просто смешон: все говорят, что в НБА главное забивать, а не защищаться, но показатели эффективности защиты на этом турнире были гораздо хуже, чем в НБА.

Если вы посмотрите игру между США и Германией, то в перерыве увидет счёт 60:60, за 20 минут игры это очень много очков. Людям нравятся, когда счета крупные, но мы должны понимать, что игра длится гораздо меньше, а это значит, что у команд меньше владений.

Иакой турнир дает понять, что в турнире ФИБА игроки, которые играют в Евролиге, — это игроки очень высокого уровня. Я по-прежнему считаю, что лучшие игроки в мире находятся в НБА, но в турнире ФИБА игроки Евролиги и игроки ФИБА самого высокого уровня могут иметь большое значение, и так оно и есть: команды, в составе которых были игроки НБА и Евролиги, были очень сильными командами и в итоге побеждали», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.