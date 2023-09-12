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Болельщики сборной Латвии тепло встретили баскетболистов после ЧМ-2023

Болельщики сборной Латвии тепло встретили баскетболистов после ЧМ-2023
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Болельщики сборной Латвии по баскетболу тепло встретили баскетболистов после успешного выступления на чемпионате мира по баскетболу — 2023.

Национальная команда Латвии сумела пройти два групповых этапа и выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв будущему чемпиону — Германии (79:81). В матчах за 5-8 место подопечные Банчи одержали две победы и в итоге стали пятыми.

Стоит отметить, что главный тренер сборной Латвии Лука Банчи был признан лучшим тренером по итогам чемпионата.

Победу в турнире одержали баскетболисты сборной Германии, которы одержали победы во всех восьми матчах чемпионата. В финале немецкие баскетболисты оказались сильнее сербов — 83:77.

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