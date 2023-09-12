Болельщики сборной Латвии тепло встретили баскетболистов после ЧМ-2023
Поделиться
Болельщики сборной Латвии по баскетболу тепло встретили баскетболистов после успешного выступления на чемпионате мира по баскетболу — 2023.
Национальная команда Латвии сумела пройти два групповых этапа и выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв будущему чемпиону — Германии (79:81). В матчах за 5-8 место подопечные Банчи одержали две победы и в итоге стали пятыми.
Стоит отметить, что главный тренер сборной Латвии Лука Банчи был признан лучшим тренером по итогам чемпионата.
Победу в турнире одержали баскетболисты сборной Германии, которы одержали победы во всех восьми матчах чемпионата. В финале немецкие баскетболисты оказались сильнее сербов — 83:77.
Жагар — игрок «Фенербахче»?
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
13:11
-
12:50
-
12:46
-
11:51
-
10:45
-
09:54
-
09:49
-
08:57
-
08:43
-
08:29
-
08:18
-
08:06
-
07:47
-
06:45
-
05:08
-
04:19
-
04:06
-
03:56
-
03:46
-
02:38
-
02:30
-
02:21
-
01:25
-
00:51
-
00:17
- 11 сентября 2023
-
23:59
-
23:23
-
23:04
-
22:15
-
21:59
-
21:13
-
20:18
-
20:08
-
19:27
-
18:49
Партнерский контент