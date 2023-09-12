Итудис прокомментировал победу «Фенербахче» в матче с «Зенитом»

Действующий главный тренер «Фенербахче» и сборной Греции Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в товарищеской игре с «Зенитом» (75:60).

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков. Помощники тренера и игроки очень хорошо поработали в мое отсутствие. Мы очень рады снова играть дома перед своими болельщиками. Мы хорошо сыграли в защите, в нападении нам есть над чем поработать, но мы не давали совершать открытые броски, не играли расслабленно, всегда боролись и прессинговали.

Нам не хватает игроков по многим причинам. Отсутствовал Найджел Хейз-Дэвис, Гудурич отсутствовал из-за сборной. Я поздравляю Гудурича, который в составе сборной Сербии занял второе место в мире, и мы, как семья «Фенербахче», рады такому достижению.

Мы обещаем болельщикам: мы будем бороться за каждый мяч до конца», — приводит слова Итудиса 12 Numara.