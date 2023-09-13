Стив Баллмер: в «Клипперс» я надеюсь создать более сильный и лучший бренд и имидж

Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер в беседе в рамках подкаста звёздного лёгкого форварда «парусников» Пола Джорджа рассказал о своих планах на лос-анжелесский клуб.
«Что я надеюсь донести до наших фанатов? Я надеюсь создать более сильный и лучший бренд и имидж. Я не хочу быть старыми «Клипперс». Старые «Клипперс» — это, конечно, красиво… Но наши фанаты не хотят там присутствовать!
Мы хотим, чтобы нас воспринимали как горячую команду, и фанаты гордились этим фактом. Новая арена — это то, что мы можем дать нашим поклонникам», — заявил Стив Баллмер.
Напомним, в минувшем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Клипперс» заняли пятое место в Западной конференции с 44 победами при 38 поражениях. В первом раунде плей-офф «парусники» проиграли «Финикс Санз» со счётом 1-4.
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