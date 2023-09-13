Эксперт: Демар Дерозан лучше подойдёт «Клипперс», нежели Джеймс Харден

Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», а ныне эксперт Бобби Маркс предположил, что лёгкий форвард, один из лидеров «Чикаго Буллз» Демар Дерозан лучше подойдёт «Лос-Анджелес Клипперс», нежели разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден.

«Что касаемо «Клипперс», то Джеймс Харден оценивается в два драфт-пика первого раунда. Кого ещё можно рассмотреть? Кто будет ещё одним недовольным парнем? Что происходит, например, в «Чикаго» с Демаром Дерозаном?

Если посмотреть на эту ситуацию, то Дерозан лучше подойдёт «Клипперс», нежели Харден. Возможно, с немного меньшими затратами», — заявил Маркс в подкасте инсайдера и аналитика ESPN Зака Лоу.

Напомним, у Хардена испорчены отношения с руководством «Филадельфии». Особенное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

В середине августа отмечалось, что 34-летний баскетболист по-прежнему нацелен сменить команду и его приоритетным вариантом являются «парусники».