Дрэймонд Грин: моя цель — помочь Крису Полу выиграть его первый чемпионский титул

Звёздный тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился ожиданиями от нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Можем ли мы сравняться с Майклом Джорданом по количеству титулов (у Джордана шесть титулов. — Прим. «Чемпионата»)? Мне не нравится ставить перед собой какие-то количественные рамки, но я не понимаю, почему мы не можем выиграть ещё два чемпионата. Почему бы и нет?
Я считаю этот год одним из самых важных в моей карьере. Дело не в том, чего хочу я. Моя цель состоит в том, чтобы мы могли помочь Крису Полу выиграть его первый чемпионский титул.
Крис — парень, который всегда находится в центре внимания. Он руководит обороной и в целом игрой на обеих половинах площадки, общается с судьями, взаимодействует с тренером, подбадривает игроков по ходу матчей. Он всё время борется, он противный соперник. Конечно, вы будете ненавидеть его как противника. А если нет, то вы проиграете ему.
Теперь мы вроде как преодолели этот барьер. Но впереди ещё один этап совместной игры, когда нам предстоит привыкнуть друг к другу. Но я уже в восторге от того, что он с нами. Мы собрались целой командой, и у нас отличная атмосфера. Я до сих пор изучаю баскетбол, а Крис Пол — мастер, и я с нетерпением жду возможности поучиться у него», — приводит слова Грина ESPN US.
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