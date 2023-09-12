Эван Фурнье заступился за главного тренера сборной Франции после провала на ЧМ-2023

Атакующий защитник сборной Франции Эван Фурнье выразил мнение, что ответственность за провальное выступление на чемпионате мира, где команда не смогла пробиться в плей-офф, не должна ложиться на плечи главного тренера Венсана Колле.

«Я очень разочарован, как и все остальные игроки. Нам лучше не думать об этом, но это невозможно. Нам придётся взять себя в руки, хоть сейчас это и трудно переварить.

Правда в том, что были моменты, которые шли не очень хорошо и которые мы могли бы сделать лучше. Тем не менее игра сборной Франции никогда не бывает идеальной. Я вспоминаю последний Евробаскет. В некоторых аспектах мы не были сильны, но мы не сдавались и выиграли серебряные медали. Эта группа игроков всегда имела ресурсы для достижения результатов. Такова природа баскетбола.

Это вина каждого. Я всегда говорил, что, будь то победа или поражение, самые большие виновники — люди, несущие наибольшую ответственность, включая лидеров команды и лиц, принимающих ключевые решения. Так что это прежде всего наша вина.

Будущее Колле под вопросом? Думаю, что за год до Олимпийских игр его работу не следует подвергать сомнению — это не имеет смысла. Венсан Колле и его штаб проделывали хорошую работу, особенно с 2019 года. При этом нам необходимо внести коррективы в то, как мы омолаживаем состав сборной Франции», — приводит слова Фурнье RTL France.