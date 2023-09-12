Владимир Гомельский назвал работу тренеров сборных Испании и США на ЧМ-2023 провальной

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский подвёл итоги завершившегося чемпионата мира по баскетболу.

«С точки зрения зрителя, который не болеет ни за одну из команд, этот турнир могу разделить на две части: Первый групповой этап, где было много проходных матчей, не вызывавших какого-то интереса, и второй групповой этап и последующие матчи плей-офф. Игры азартные, качественные и зрелищные. Сравнивая этот чемпионат мира с предыдущим, могу сказать, что он был гораздо более интересным. Особых тактических новшеств я не видел. Некоторые тренерские решения отметил ещё по ходу турнира. Из тренеров выделил бы Гордона Херберта (Германия) и Луку Банки (Латвия). К тренерским провалам отнес бы работу Скариолы (Испания) и Стива Керра с помощниками (США).

Отмечу, что проведение турнира в таком формате и с такими квалификационными нормативами абсолютно убивает значимость континентальных чемпионатов, особенно европейского и американского. Примеры неудач сборных США, Канады, Испании, Франции и Литвы подчёркивают тот факт, что для побед необходимо не только классное нападение, но и агрессивная, старательная защита. Наблюдать со стороны было интересно и познавательно.

Топ-5 игроков турнира? Гилджес-Александер, Эдвардс, Богданович, Франц Вагнер, Милутинов. Шрёдер — самый полезный игрок турнира», — написал Гомельский на своём сайте.