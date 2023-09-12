Бывший тренер сборной России: на ЧМ-2023 мы бы сто процентов в восьмёрке не были

Бывший главный тренер сборной России Станислав Ерёмин заявил, что команда Зорана Лукича не вошла бы в восьмёрку сильнейших команд чемпионата мира — 2023.

«Какими бы были результаты сборной России в случае допуска на ЧМ? При всём уважении к нашему баскетболу, мы бы сто процентов в восьмёрке не были.

Уровень нашего баскетбола отдаляется от уровня чемпионата мира в условиях отстранения? Дело не только в отсутствии международных соревнований. В последнее время я всегда говорю, что нужно повернуться лицом к нашему баскетболу. Сейчас очень много талантливых ребят, которым нужно дать рабочее место, чтобы они играли. Сегодня даже сильнейшие игроки в основных командах выполняют определённую, чаще всего второстепенную, роль. А то, что международных соревнований не хватает, это однозначно, и тут нужно искать любой вариант: Азия, Африка, что угодно, но чтобы можно было столкнуться с другим стилем баскетбола.

Какие решения помогли бы не деградировать? Есть какие-то подвижки: сейчас допустили в Единую лигу ещё две российские команды, где появились рабочие места. Но мне в любом случае кажется, что нужно поднять уровень Суперлиги. Баскетбол очень популярен во многих городах, но некуда идти. Нет этой выстроенной пирамидки, чтобы стремиться к чему-то. Нужно поднимать престиж российских соревнований всех уровней. Для того, чтобы и молодые ребята чувствовали, что у них есть будущее.

Нужно показывать баскетбол и поднимать роль российских игроков, а не только говорить об игроках НБА и легионерах. Показывать наших лучших игроков и будущих звёзд — это хороший пример для молодых. Это сыграет свою положительную роль.

Без поддержки в любом случае будет тяжело. Нужно, чтобы было больше соревнований для ребят всех возрастов. Может быть, вернуться к Спартакиадам, которые бы собирали какие-то сборные. Потому что сейчас немного обособлены все эти соревнования.

Я повторюсь, важно, чтобы были рабочие места. Потому что сейчас любой игрок задумается: «Как жить в будущем? На что содержать семью?» Поэтому, если будет больше команд на высоком уровне с нормальной оплатой, можно будет создать соревнования с хорошим уровнем. Не думаю, что большие деньги сейчас нужны», – приводит слова Ерёмина Metaratings.