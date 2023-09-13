Гомельский — о президенте «Автодора»: у него весьма своеобразный взгляд на баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал слова президента «Автодора» Владимира Родионова, который заявил, что защитник Никита Михайловский не будет играть на серьёзном уровне, а «Локомотив-Кубань» через несколько лет будет доминировать над ЦСКА благодаря работе академии.

«У Владимира Родионова весьма своеобразный взгляд на баскетбол, который далеко не всегда совпадает с мнениями других специалистов. Родионов — классный селекционер. Его удачи — это Хряпа, Моня, Михайловский, Квитковских и некоторые другие баскетболисты. Однако не следует забывать, что развитие таланта — это дело рук и настойчивости тренера, а не самого игрока. У Михайловского очень богатый технический набор средств и посредственный атлетизм. Задача тренера заключается в том, чтобы найти игроку правильное место на площадке в атаке, и в обороне. И если задача поставлена правильно, то игрок, выполняя её, раскроется и будет приносить пользу. Я уверен, что по складу своего характера Михайловский не лидер, но отличный ролевой игрок.

В различных клубах Единой лиги играет полтора десятка воспитанников юношеского и молодёжного проектов ЦСКА. Они не подошли главной команде по простой причине: у команды были самые высокие цели. Но в ЦСКА был и план «Б» — выступать в матчах Единой лиги своими воспитанниками. С моей точки зрения — вполне осуществимый план», — написал Гомельский на своём сайте.