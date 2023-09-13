«Сакраменто» отчислил двух центровых после официального подписания Джавэйла Макги

Руководство «Сакраменто Кингз» приняло решение отчислить центровых Нерленса Ноэля и Неемиаша Кета после того, как клуб из Калифорнии официально заключил контракт с центровым Джавэйлом Макги. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Напомним, в конце прошлого месяца от сотрудничества с 35-летним Макги отказался «Даллас Маверикс». Год назад центровой заключил с техасским клубом трёхлетнее соглашение.
В минувшем регулярном сезоне Джавэйл принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 4,4 очка, делая 2,5 подбора и 0,6 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 64, штрафных — 58,5.
Макги становился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2017, 2018) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020). Помимо упомянутых команд, он также выступал за «Вашингтон», «Денвер», «Филадельфию», «Кливленд» и «Финикс». Всего Макги провёл в ассоциации 15 сезонов, в среднем набирал 7,8 очка и делал 5,2 подбора.
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