Терренс Росс не исключает возможности перехода в сербский чемпионат

Свободный агент Терренс Росс на собственном стриме рассказал, в какую европейскую команду он бы перешёл.

«Мне высылали предложение из Сербии, я пока ещё не знаю. Моя жена и её семья оттуда. Многие её родственники разъехались по миру, но они все родом из бывшей Югославии. У меня там много друзей и родственников, моя жена часто возит детей в Сербию, и у меня там много связей.

Если будет возможность вернуться в Сербию вместе с семьёй и пожить там какое-то время, я, конечно, подумаю об этом, потому что это с чувственной точки зрения это отличный вариант. Если бы я собирался играть за границей, то это единственный вариант», — рассказал Росси на стрим-платформе Twitch.

Минувший сезон игрок закончил в составе «Финикс Санз»