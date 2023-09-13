Названы команды, которые интересовались Кристианом Вудом до его перехода в «Лейкерс»

Руководители «Майами Хит» и «Филадельфии Сиксерс» проявляли активный интерес к тяжёлому форварду Кристиану Вуду до принятия им решения перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, 27-летний Вуд провёл минувший сезон в «Даллас Маверикс». Преимущественно он выходил со скамейки запасных, в среднем набирая 16,6 очка и делая 7,3 подбора.

Бигмен заявлялся на драфт 2015 года, но за два раунда ни одна команда не выбрала его, хотя предполагалось, что он оценивается на уровне конца первого раунда.

Позже он на протяжении нескольких лет выступал за разные команды Лиги развития. Первым полноценным сезоном тяжёлого форварда в НБА стало его пребывание в «Детройт Пистонс», после которого он заслужил приличный контракт в «Хьюстон Рокетс».