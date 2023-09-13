Сербский теннисист Новак Джокович расплакался вместе с игроками баскетбольной сборной во время празднования с болельщиками.

Джокович расплакался вместе с игроками баскетбольной сборной:

Напомним, Джокович стал победителем Открытого чемпионата США — 2023. В финале турнира сербский спортсмен обыграл россиянина Даниила Медведева.

Сборная Сербии на минувшем чемпионате мира по баскетболу сумела дойти до финала, где уступила Германии — 77:83. Чемпионат мира по баскетболу проходил в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

Во время двух групповых этапов сербы потерпели лишь одно поражение (от Италии), но одержали четыре победы (над Китаем, Пуэрто-Рико, Южным Суданом и Доминиканской Республикой). В четвертьфинале балканская команда противостояла сборной Литвы и одержала победу со счётом 87:68.

Затем в полуфинале сербы смогли одолеть Канаду — 95:86. В финале Сербия встретилась с национальной командой Германии и уступила в основное время со счётом 77:83.