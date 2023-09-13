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Защитник ЦСКА Тримбл получил травму в товарищеском матче и выбыл на неопределённый срок

Защитник ЦСКА Тримбл получил травму в товарищеском матче и выбыл на неопределённый срок
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Американский защитник ЦСКА Мело Тримбл выбыл из строя из-за травмы, полученной во вчерашнем товарищеском матче с «Бешикташем». Напомним, встреча завершилась победой турецкого клуба со счётом 71:68.

«Мело Тримбл выбыл из строя. Защитник нашей команды получил травму в четвёртой десятиминутке товарищеского матча с «Бешикташем».

Обследование, проведённое в местной клинике, выявило повреждение одной из мышц правой ноги. Игроку показаны консервативное лечение и комплекс восстановительных упражнений. Сроки восстановления будут оцениваться по результатам ежедневных тестирований», — сообщила пресс-служба армейского клуба.

Сегодня ЦСКА встретится с ещё одним турецким клубом в товарищеском матче. Соперником москвичей станет «Тюрк Телеком».

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