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Эдриан Войнаровски: НБА утвердила новые правила отдыха игроков и пропуска матчей

Эдриан Войнаровски: НБА утвердила новые правила отдыха игроков и пропуска матчей
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Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация утвердила новые правила, ужесточающие правила отдыха звёздных игроков.

«Источники ESPN сообщают, что управляющий совет НБА проголосовал за утверждение новых правил, ужесточающих правила отдыха для звёздных игроков во время национальных телевизионных матчей, и сезонных турнирных игр, а также предусматривающих наказание за неучастие в матчах регулярного сезона сразу нескольких звёзд», — написал Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Инсайдер Шэмс Чарания уточнил, что звёздами считаются игроки, принимавшие участие в Матче всех звёзд в последние три сезона.

Ранее звёздный форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о своём будущем в команде, отметив, что на первом месте для него стоит возможность выигрывать титулы.

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