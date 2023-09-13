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Бывший партнёр Майка Джеймса рассказал, как его выгнали из команды за сон на занятии

Бывший партнёр Майка Джеймса рассказал, как его выгнали из команды за сон на занятии
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Форвард «Галатасарая» Миралем Халилович рассказал историю о бывшем разыгрывающем московского ЦСКА, а ныне игроке «Монако» Майке Джеймсе. Баскетболисты вместе выступали в составе хорватского «Загреба» в 2012 году.

«Это был его первый сезон в Европе. Нашим тренером был Даниэль Юсуп. Пробыв здесь один или два месяца, Джеймс был шокирован разнообразием тренировок и манерой игры в Европе.

То ли из-за общения с родственниками в Америке, то ли из-за видеоигр или вечеринки, но во время видеоразбора, который мы смотрели, он два или три раза засыпал, что было большим оскорблением для главного тренера Юсупа.

С ним расторгли контракт, потому что он несколько раз засыпал во время видеоразбора. Тот же Майк Джеймс, которого уволили из «Загреба», через несколько лет играл в «Панатинаикосе», а затем в НБА. В итоге у него была одна из лучших карьер в Европе, но её начало было очень трудным», — приводит слова Халиловича basketballsphere.

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