Дмитрий Узинский: на ЧМ-2023 сборная России могла бы выйти в четвертьфинал

Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский высказался о победе сборной Германии на чемпионате мира — 2023, а также порассуждал о возможных перспективах сборной России в случае участия в турнире.

«Удивила ли победа сборной Германии? Разве что отчасти. Во всяком случае, до старта турнира в числе претендентов на медали, пусть не обязательно золотые, немцев называли многие. Германия объективно своей игрой заслужила триумф. Вообще стоит отметить, что турнир в Юго-Восточной Азии стал наглядным доказательством того, что европейские команды способны переигрывать заокеанские сборные, составленных из игроков НБА. И не только за счёт грамотно построенной игры, жёсткой защиты, но и благодаря более яркому и классному нападению. Да и вообще, сейчас в числе главных звёзд НБА очень много европейцев. Я же, когда смотрел матчи прошедшего чемпионата, естественно, симпатизировал и сборной Словении. Ведь этой командой руководил наш главный тренер Александр Секулич.

Как могла бы выступить на ЧМ сборная России? Жалко, конечно, что наша национальная команда была незаслуженно лишена возможности участвовать в этом баскетбольном празднике. Уверен, нынешняя сборная России, лидерами которой, кстати, являются молодые игроки «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк, Александр Щербенёв, Владислав Емченко, могла бы претендовать минимум на попадание в сильнейшую восьмёрку. То есть гипотетически имела хорошие шансы и возможности добраться до четвертьфинала. Достаточно вспомнить, что в нашей первой игре континентального отбора на ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге мы уверенно, с солидной разницей в 14 очков переиграли итальянцев. А они в итоге очень хорошо смотрелись на мировом первенстве и вышли в плей-офф, то есть в топ-8, где в первом раунде уступили американцам», — приводит слова Узинского «Российская газета».