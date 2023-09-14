Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

На фоне ареста Кевина Портера всплыла история его конфликта с диджеем в клубе

На фоне ареста Кевина Портера всплыла история его конфликта с диджеем в клубе
Комментарии

Ведущий подкста Locked On Rockets Джексон Гэтлин рассказал историю, подтверждающую проблемы с дисциплиной защитника «Хьюстон Рокетс» Кевина Портера-младшего. Напомним, ранее Портер был арестован за нападаению на свою девушку в отеле.

«По-видимому, у игроков «Хьюстон Рокетс» была командная вечеринка в клубе, и, насколько я знаю, возникли разногласия с диджеем этого клуба, и Кевин Портер взял ноутбук диджея и разбил его об пол. Просто полностью уничтожил его на куски, а игроки «Рокетс» сразу же вытащили его из клуба», — сказал Гэтлин в своём подкасте.

Напомним, Портер был арестован на месте преступления в номере отеля. Ему было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении. Девушку доставили в больницу.

Материалы по теме
Источник: Портер-младший ударил девушку кулаком по лицу и душил её
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android