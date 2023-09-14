Капитан УГМК и сборной России Мария Вадеева: пропущу предстоящий сезон из-за беременности

Капитан УГМК и женской сборной России Мария Вадеева подтвердила, что пропустит предстоящий сезон из-за беременности.

«Мой профиль пропал с сайта екатеринбургского клуба из-за того, что я готовлюсь стать мамой? Да, причина в этом. Я нахожусь в положении, поэтому пропущу предстоящий сезон. При этом буду постоянно находиться в Екатеринбурге, рядом с командой. Присутствовать на играх, подбадривать девочек.

Как в клубе отреагировали на это? В марте этого года Никита Клюндиков сделал мне предложение. Поэтому перед подписанием нового контракта мы сообщили директору клуба Максиму Николаевичу Рябкову, что планируем беременность. Так что вариант пропуска одного из сезонов был обговорен заранее. Хочу сказать спасибо клубу, что пошли мне навстречу», — приводит слова Вадеевой «Спорт-экспресс».