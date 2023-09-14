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Яннис Адетокунбо рассказал, почему не тренируется вместе с другими звёздами НБА

Яннис Адетокунбо рассказал, почему не тренируется вместе с другими звёздами НБА
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Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, почему не любит тренироваться в межсезонье с другими звёздами НБА.

«Я не знаю, как вести себя фальшиво, лицемерно. Вот почему я держу дистанцию от других игроков, когда тренируюсь. Если я тренируюсь со своими возможными соперниками, налаживаю с ними взаимоотношения — я теряю собственное упорство и желание победить, когда играю против них», — заявил Адетокунбо на подкасте 48 Minutes.

Яннис всю свою карьеру в НБА провёл за «Милуоки Бакс». В составе этой команды он стал чемпионом в 2021 году, а также дважды признавался MVP лиги (2019, 2020).

Недавно игрок заявил, что не собирается играть всю карьеру за «Милуоки», если те не продемонстрируют свои амбиции продолжать строить чемпионскую команду.

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