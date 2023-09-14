Источник: Серж Ибака подписал контракт с «Баварией»

Испанский журналист Марк Мундет, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс» Серж Ибака подписал однолетний контракт с «Баварией».
В середине минувшего сезона Ибака попросил у «Милуоки Бакс» отчислить его контракт, чтобы выйти на рынок свободных агентов. В итоге «Милуоки» обменял его в «Индиану», которая его отчислила. Тем не менее игроку не удалось найти команду в НБА, заинтересованную в его услугах.
Ибака уже играл в Европе, выступая за испанские клубы в начале своей профессиональной карьеры. Во время локаута НБА 2011 года Ибака играл за «Реал Мадрид» на протяжении двух месяцев.
В минувшем сезоне баварский клуб занял третье место в немецком чемпионате и смог добыть Кубок Германии. В Евролиге немецкая команда заняла 15-е место.
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