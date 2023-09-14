Джеймс, Карри, Дюрант и другие ветераны НБА не будут затронуты новыми правилами НБА

Национальная баскетбольная ассоциация утвердила новые правила, ужесточающие правила отдыха звёздных игроков. По новым правилам команды не смогут давать пропускать матчи регулярного сезона двум звёздам одновременно. Исключением будут являться ветераны лиги, сообщает инсайдер Бобби Маркс.

Критериями будут являться:

— Игроки 35 лет и старше;

— Игроки, в общей сложности сыгравшие за свою карьеру более 34 тыс. минут в регулярных сезонах;

— Игроки, в общей сложности сыгравшие более 1000 игр за свою карьеру, включая плей-офф.

Под эти критерии подпадают десятки игроков НБА. Самыми значимыми из них являются Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Крис Пол, Стефен Карри (оба — «Голден Стэйт Уорриорз»), Кевин Лав («Майами Хит»), Демар Дерозан («Чикаго Буллз»), Расселл Уэстбрук («Лос-Анджелес Клипперс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз») и Джеймс Харден («Филадельфия Сиксерс»).