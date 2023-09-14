Лидер словенцев и звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разыгрывающий Лука Дончич посетил вечеринку в Словении во время межсезонья.
Лука Дончич посетил вечеринку в Словении:
В минувшем сезоне НБА Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь передач. «Даллас» не смог выйти в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.
На прошедшем чемпионате мира по баскетболу Дончич со сборной Словении сумел добраться до четвертьфинала, где его команда уступила будущим бронзовым призёрам чемпионата — национальной команде Канады (89:100). В играх за пятое-восьмое места словенцы потерпели одно поражение и одержали одну победу, став в итоге шестыми.
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