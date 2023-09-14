Игрок сербского «Партизана» Дозьер назвал болельщиков команды одними из лучших в мире

Новичок белградского «Партизана» Пи Джей Дозьер рассказал об атмосфере на матче сербской команды с испанской «Фуэнлабрадой», который проходил на открытой площадке.
«Потрясающая атмосфера. Я понимаю, почему болельщики «Партизана» носят звание лучших в лиге или в мире. Мне определённо повезло, что у меня была возможность играть перед ними. Я воспользовался этим.
Когда мы росли, мы всегда играли на улице. Так что хорошо вернуться к истокам и почувствовать немного детства. Возможность играть на улице в качестве профессионала была захватывающей.
Я поймал себя на том, что смотрю на болельщиков, а не на игру. Это был захватывающий опыт», – приводит слова Дозьера Mozzart Sport.
Напомним, «Партизан» одержал победу в противостоянии с «Фуэнлабрадой» со счётом 93:63.
- 14 сентября 2023
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