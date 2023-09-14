Экс-игрок НБА Тёрнер заявил, что к Адетокунбо никто не приедет тренироваться в «Милуоки»

Бывший игрок «Филадельфии Сиксерс» и «Бостон Селтикс» Эван Тёрнер поделился мнением о тренировках грека Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс», который тренируется без участия других звёзд.

«Никто не приедет в Милуоки позаниматься с тобой и твоим братом. Я знаю много людей в Милуоки, с которыми, я думаю, никто не будет тренироваться. Успокойся» – приводит слова Тёрнера Sportskeeda.

Напомним, ранее Адетокунбо заявил, что лучше предпочёл бы работать с бывшими игроками Национальной баскетбольной ассоциации, которые могут помочь ему добавить что-то новое в свою игру, чем тренироваться с нынешними игроками НБА.

Отметим, что Яннис всю свою карьеру в НБА провёл за «Милуоки Бакс». В составе этой команды он стал чемпионом в 2021 году, а также дважды признавался MVP лиги (2019, 2020).