Стивен Эй Смит: Портер должен попасть в тюрьму за избиение девушки

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит заявил, что НБА должна отнестись к делу с избиением девушки игроком «Хьюстон Рокетс» Кевином Портером со всей серьёзностью.
«Он должен быть в тюрьме. Также следует выпустить заявление, что он более не является игроком «Хьюстона» и это вступает в силу незамедлительно. НБА должна перенять правило НФЛ, которое буквально запрещает тебе иметь какое-либо отношение к лиге: носить форму команды, присутствовать на арене команды, находиться на паркете. До того момента, пока расследование не закончено», – сказал Смит в эфире своей программы на YouTube-канале.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Портер несколько раз ударил девушку по лицу кулаком и был арестован на месте преступления в номере отеля. Ему было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении. Девушку доставили в больницу.
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