Джефферсон: «Денвер» — лучшая команда в мире. Германия — чемпион мира

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Ричард Джефферсон высказал своё мнение о титулах «Денвера» и сборной Германии после слов легкоатлета Ноа Лайлза, заявившего, что чемпионы НБА не могут называть себя чемпионами мира.

«Вещаю из отпуска, поэтому очень быстро всё объясню. «Денвер» – лучшая команда в мире. Германия – чемпион мира. Поэтому для всех новичков, кто далёк от мира НБА, – всё дело в аргументах, которые вы используете, добро пожаловать.

Давайте приведу вам пример. Ты можешь быть MVP и в то же время не быть лучшим игроком на планете. Леброн Джеймс был лучшим игроком в мире в свои лучшие годы, но он не становился MVP каждый сезон. И после этого начинаются споры: MVP против лучшего в мире, кто же настоящий и тому подобное. И здесь то же самое. Лучшая команда планеты против чемпионов мира – всё, что вам остаётся делать, – это спорить.

Добро пожаловать в мир НБА. Сразу несколько вещей могут быть правдой. Можно быть лучшей командой в мире, а также можно быть чемпионом мира», – сказал Джефферсон в своих социальных сетях.