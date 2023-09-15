Пол Джордж: мы живём в эпоху, когда Никола Йокич — лучший игрок НБА

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж объяснил, почему Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) считается теперь международной лигой, а не американской.

«Сейчас мы живём в эпоху, когда Никола Йокич — лучший игрок НБА. Только-только началось, когда лучшим игроком становится не американец. Прямо сейчас лицо лиги — международное», — сказал Джордж во время своего подкаста.

Йокич отпраздновал серебряную медаль ЧМ сербов вместе с игроками:

Пол Джордж — восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА, входивший четыре раза в сборные лучших игроков по игре в защите. По итогам сезона-2018/2019 Джордж стал лидером по перехватам.

Никола Йокич — двукратный обладатель награды MVP и пятикратный участник Матча всех звёзд. По итогам минувшего плей-офф «Денвер Наггетс» Йокича стал чемпионом организации.