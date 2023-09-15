О'Нил эмоционально отреагировал на смену игрового номера Бадди Хилда в «Индиане» с 24 на 7

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Джермейн О'Нил остро отреагировал на смену игрового номера атакующим защитником «Индианы Пэйсерс» Бадди Хилдом с 24-го на 7-й. Джермейн в своё время играл в «Индиане» под седьмым номером.

Смена номера Бадди Хилда Фото: Соцсети «Индианы Пэйсерс»

«Я люблю Бадди и то, какую работу он проделывает. Моё заявление не имеет к нему никакого отношения. Разочаровывает тот факт, что с каждым годом клубы отдают почтение своим лучшим игрокам прошлого, проводят специальные мероприятия, тем временем «Пэйсерс» — нет. Мягко говоря, это разочаровывает и сбивает с толку», — написал О'Нил в своих социальных сетях.

О'Нил выступал за «Пэйсерс» на протяжении восьми сезонов — с 2000 по 2008 год. За клуб из Индианаполиса Джермейн провёл 514 матчей, в которых набирал в среднем 18,6 очка, 9,6 подбора и 2,4 блок-шота, проводя на площадке 35 минут.