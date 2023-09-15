«Это было в самое неподходящее время». Ламаркус Олдридж — о завершении карьеры в 2021 году

Завершивший в марте профессиональную карьеру тяжёлый форвард Ламаркус Олдридж в очередной раз прокомментировал своё выступление за «Бруклин Нетс» со звёздными игроками в лице Кевина Дюранта, Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга, а также завершение карьеры в 2021 году.

«Это было в самое неподходящее время, так как считаю, будь я всё ещё рядом, я мог бы помочь этой команде обойти «Милуоки» («Бруклин» уступил «Милуоки» в полуфинале Восточной конференции 2021 года со счётом 3-4. — Прим. «Чемпионата»), и всё было бы возможно. Кевину Дюранту нужен был тот, кто умел бросать, когда Кайри Ирвинг получил травму», — сказал Олдридж в подкасте Oddball w/ Amin Elhassan and Charlotte Wilde Podcast.

Ламаркус Олдридж — семикратный участник Матча всех звёзд. Большую часть своей карьеры «большой» провёл в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» — девять сезонов (2006–2015). Затем на протяжении шести сезонов Олдридж выступал за «Сан-Антонио Спёрс» (2015–2021) и два сезона — в «Бруклине» (2021–2022).

Отметим, что в апреле 2021 года Олдридж также объявлял о завершении карьеры в связи с сердечной аритмией, но позже получил разрешение на то, чтобы возобновить карьеру, и вернулся в «Нетс».