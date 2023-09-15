Какие команды станут финалистами Кубка Кондрашина и Белова?

Сегодня, 15 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут полуфинальные матчи ежегодного Кубка Кондрашина и Белова. Турнир организовывает «Зенит» при поддержке городского Комитета по физической культуре и спорту и Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.

В первом полуфинале в 16:30 мск встретятся казанский УНИКС и «Пари Нижний Новгород». Во втором матче в 19:30 мск встретятся «Зенит» и МБА. Кто в итоге выйдет в финал? Хотим знать ваше мнение.

Первый турнир прошёл в 2021 году, где победителем стала петербургская команда, обыгравшая в финале ЦСКА. В 2022 году состав финала был тем же и снова сильнее оказался «Зенит».

В прямом эфире матчи покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матчей.