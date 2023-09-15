Сергей Карасёв рассказал о целях «Зенита» на предстоящий сезон

Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасёв рассказал о подготовке команды к предстоящему сезону, объяснив неудачное завершение прошлого сезона и обозначив цель, к которой стремится его команда.

«Команда очень понравилась. Баскетбольный мир – тесен, все друг друга знают: с кем-то я больше знаком, с кем-то – меньше. С Кайлом [Куричем] мы и раньше пересекались в «Зените». Половина команды – с прошлого года. С Винсом [Хантером] пересекались, когда он был в Казани. Новые русские ребята, которые пришли… Все друг друга знают, поэтому атмосфера в команде – очень хорошая. На площадке тоже выглядим неплохо. Понятное дело, есть свои недочеты, помарки, но мы это все нарабатываем и по этому поводу не переживаем. Самое главное, что у ребят горят глаза, все выкладываются на сто процентов, с полной самоотдачей.

Если честно, не особо как-то вспоминали полуфинальную серию прошлого сезона. Что было, то было. Может быть, какие-то шутки проскакивали между делом, но особого внимания не акцентировали на этом. Есть баскетбольный бог, – по крайней мере, я в него верю, – и чтобы стать чемпионами, надо всегда выкладываться на 110-120 процентов – даже ста процентов, наверное, не хватит. Значит, где-то мы не выложились даже на все сто, и, в какой-то степени, баскетбольный бог отвернулся от нас. Мы были близки к успеху, и даже в той же серии с УНИКСом нам не хватило совсем чуть-чуть. В этом году нам надо подходить с большей концентрацией к матчам. Плюс, в том году у нас были и перестановки в команде, по ходу сезона, – понятное дело, это тоже сказывается. Но все равно мы как-то вернулись, и с Казанью боролись на равных, я считаю. Где-то им повезло больше. В этом году состав очень боевой, поэтому цель только одна – чемпионство», — сказал Карасёв интервью «Спорт день за днём».