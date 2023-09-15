Карим Абдул-Джаббар назвал лучшего разыгрывающего в истории НБА

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карим Абдул-Джаббар неожиданно ответил на вопрос журналиста о том, кого он считает лучшим разыгрывающим в истории лиги, отдав предпочтение над Стефеном Карри и Мэджиком Джонсоном Оскару Робертсону.

«Не думаю, что вам захочется это услышать. Оскар Робертсон. «Большой О». У меня был шанс сыграть с ним только в конце его карьеры, но он был потрясающим. Люди, которые видели, как он играл в расцвете своей карьеры. Видели, какой у него трёхочковый бросок из разных позиций», — сказал Абдул-Джаббар в интервью Pix11.

Оскар Робертсон играл в НБА с 1960 по 1974 год. Лишь однажды Робертсон становился чемпионом лиги — в 1971 году с «Милуоки Бакс». На счету Робертсона 12 подряд участий в Матче всех звёзд НБА (1961-1972).