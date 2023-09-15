Владислав Емченко: спасибо руководству «Локо», что сохранили всю основу, нам это на руку

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался о победе в товарищеском матче с баскетбольным клубом «Руна» (86:69) в рамках турнира Kuban Cup, а также поделился ожиданиями от финала, в котором краснодарцам предстоит встреча с «Самарой».
«Здорово, что мы выиграли такой важный матч. Моё уважение «Руне» – мы были с ними вместе на сборах в Анталье, смотрели, как они играют, и это выглядело очень хорошо. Икс-фактором сегодня, на мой взгляд, стали домашние трибуны – они гнали нас вперёд, и мы поймали нужный ритм, у нас всё получалось.
Похвалю Кирилла Темирова. Молодой игрок, но в Турции с первой игры проявил себя правильно: очень много даёт энергии в защите, в нападении всегда на подборе. Конечно, когда у него получается, мы стараемся его поддержать. Удачи Кириллу.
Насколько важно для «Локо» выиграть домашний турнир? Я четвёртый сезон в команде, и при мне кубков такого уровня в Краснодаре не разыгрывалось. Наш ветеран Гриша Шуховцов рассказывал, что когда-то давно что-то такое было. Но лично для меня это впервые, и я очень рад играть перед своими трибунами и побеждать.
Что могу сказать об игре с «Самарой»? У «Самары» боевой состав, со многими игроками мы пересекались на площадке, пока они играли в других клубах. Матч «Самары» с «Пармой» я не смотрел, но тренеры сказали, что завтра на тренировке мы подробно разберём видеозапись и будем тщательно готовиться, чтобы найти их слабые стороны.
Насколько важно начать сезон в том же составе? Ощущение такое, что нам это на руку. Спасибо большое руководству клуба, что сохранили всю основу. Это, если честно, достаточно необычный опыт, обычно в межсезонье бывают большие изменения. А нам сейчас не нужно тратить время на то, чтобы привыкать. Можем двигаться дальше», — приводит слова Емченко сайт «Локомотива-Кубань».
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