Игроки УНИКСа прокомментировали победу над «Пари НН» в Кубке Кондрашина и Белова

Центровой Исмаэль Бако и защитник Дмитрий Кулагин высказались о победе над «Пари Нижний Новгород» (84:75) в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова.

«Мы провели отличный матч и действовали очень агрессивно. «Химия» между нами с каждой игрой становится лучше. Приятно видеть, каким большим потенциалом обладает наша команда», — приводит слова Бако пресс-служба казанского клуба.

«Поздравляю болельщиков УНИКСа с победой! Проводить два матча подряд против одного и того же соперника всегда непросто. Сегодня обе команды показали качественный и агрессивный баскетбол на обоих концах площадки.

Несмотря на ошибки, мы сумели сохранить хладнокровие и за счёт командной игры шаг за шагом довели встречу до победы. Предсезонные игры продолжаются. Мы налаживаем взаимопонимание и уверенно движемся к поставленным целям», — добавил Дмитрий Кулагин.

Бако набрал в матче 15 очков, Кулагин отметился 13 очками и семью подборами.