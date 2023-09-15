Игроки УНИКСа прокомментировали победу над «Пари НН» в Кубке Кондрашина и Белова

Центровой Исмаэль Бако и защитник Дмитрий Кулагин высказались о победе над «Пари Нижний Новгород» (84:75) в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова.
«Мы провели отличный матч и действовали очень агрессивно. «Химия» между нами с каждой игрой становится лучше. Приятно видеть, каким большим потенциалом обладает наша команда», — приводит слова Бако пресс-служба казанского клуба.
«Поздравляю болельщиков УНИКСа с победой! Проводить два матча подряд против одного и того же соперника всегда непросто. Сегодня обе команды показали качественный и агрессивный баскетбол на обоих концах площадки.
Несмотря на ошибки, мы сумели сохранить хладнокровие и за счёт командной игры шаг за шагом довели встречу до победы. Предсезонные игры продолжаются. Мы налаживаем взаимопонимание и уверенно движемся к поставленным целям», — добавил Дмитрий Кулагин.
Бако набрал в матче 15 очков, Кулагин отметился 13 очками и семью подборами.
- 15 сентября 2023
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