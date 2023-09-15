Дэмьен Лиллард вновь намекнул на переход в «Майами»
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Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард сделал в социальной сети репост записи с намёком на переход в «Майами Хит», но затем удалил пост.
«Будущая легенда «Майами Хит» — Дэмьен Лиллард», — написал один из пользователей социальной сети, прикрепив фото баскетболиста. Лиллард поделился этой записью на своей странице, но позднее удалил её.
33-летний Лиллард выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» на протяжении всей своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.
В прошлом сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
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