Маркиф Моррис – Йокичу: ты ещё своё получишь

Баскетболист Маркиф Моррис рассказал о травме, полученной после удара игрока «Денвера» Николы Йокича в 2021 году.

«Неудачный выстрел, вот как мы называем это в нашем районе. Удар был немного жёстким, это был небольшой хлёсткий удар. Так что я имею в виду, что быть застигнутым врасплох — это действительно ничего не значит, но в то время я был немного не в себе. В большей степени так было с «Майами Хит», они просто пытались защитить меня от самого себя.

Но мне разрешили играть примерно через две недели после этого, они просто не пустили меня. Сделал неудачный снимок, это похоже на то, когда тебя — они называют это подкрадыванием — он подкараулил меня, да. Это был неудачный выстрел, но он своё получит», – сказал Моррис в эфире подкаста All The Smoke.