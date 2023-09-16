Каспер Уэйр прокомментировал победу над «Анадолу Эфес»

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр высказался после победы над «Анадолу Эфес» в товарищеском матче. Напомним, встреча завершилась убедительной победой армейцев со счётом 88:60.

«Мы показали хорошую командную игру, отлично взаимодействовали в защите и много работали. Я считаю, что мы хорошо подготовились к матчу. В нападении мы вовремя делились мячом. Думаю, что каждый, кто сегодня появился на площадке, выполнил свою работу.

В составе соперника много хороших игроков. Повторюсь, мы показали отличную командную игру в защите против их сильного нападения. Это помогло нам добиться победы», — приводит слова Уэйра пресс-служба московского клуба.

Напомним, этот матч стал заключительным в рамках турецкого сбора ЦСКА.