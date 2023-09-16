Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Каспер Уэйр прокомментировал победу над «Анадолу Эфес»

Каспер Уэйр прокомментировал победу над «Анадолу Эфес»
Комментарии

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр высказался после победы над «Анадолу Эфес» в товарищеском матче. Напомним, встреча завершилась убедительной победой армейцев со счётом 88:60.

«Мы показали хорошую командную игру, отлично взаимодействовали в защите и много работали. Я считаю, что мы хорошо подготовились к матчу. В нападении мы вовремя делились мячом. Думаю, что каждый, кто сегодня появился на площадке, выполнил свою работу.

В составе соперника много хороших игроков. Повторюсь, мы показали отличную командную игру в защите против их сильного нападения. Это помогло нам добиться победы», — приводит слова Уэйра пресс-служба московского клуба.

Напомним, этот матч стал заключительным в рамках турецкого сбора ЦСКА.

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Тримбл получил травму в товарищеском матче и выбыл на неопределённый срок
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android