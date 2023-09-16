Каспер Уэйр прокомментировал победу над «Анадолу Эфес»
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Защитник ЦСКА Каспер Уэйр высказался после победы над «Анадолу Эфес» в товарищеском матче. Напомним, встреча завершилась убедительной победой армейцев со счётом 88:60.
«Мы показали хорошую командную игру, отлично взаимодействовали в защите и много работали. Я считаю, что мы хорошо подготовились к матчу. В нападении мы вовремя делились мячом. Думаю, что каждый, кто сегодня появился на площадке, выполнил свою работу.
В составе соперника много хороших игроков. Повторюсь, мы показали отличную командную игру в защите против их сильного нападения. Это помогло нам добиться победы», — приводит слова Уэйра пресс-служба московского клуба.
Напомним, этот матч стал заключительным в рамках турецкого сбора ЦСКА.
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