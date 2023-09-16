Дуайт Ховард — о Леброне Джеймс: посмотрим, вызовет ли меня «ЛеГМ» в сборную

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард использовал известное прозвище звёздного форварда Леброна Джеймса, в очередной раз заявив о желании выступить за сборную США на ближайшей Олимпиаде.

«Посмотрим, вызовет ли меня ЛеГМ в сборную», — заявил Ховард в социальных сетях.

Прозвище «ЛеГМ» годами живёт с Леброном. Произошло оно от того, что Джеймс на протяжении своей карьеры всегда имел большие полномочия в сфере оформления состава команд, за которых выступал. Многие игроки присоединялись к организациям на основе дружбы с именитым игроком. Таким образом, медиа и болельщики скрестили его имя и аббревиатуру «генеральный менеджер».

Дуайт является обладателем золотой медали Олимпиады 2008 года, будучи частью известной The Redeem Team, собранной после неудачи США на Олимпиаде в Афинах. Также игрок является бронзовым медалистом чемпионата мира 2006 года.