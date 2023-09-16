Джимми Батлер провёл бросковую тренировку на базе «Торонто»

Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер принял участие в индивидуальной бросковой тренировке. Примечательно, что всё это происходило на тренировочной базе «Торонто Рэпторс».

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях 34-летнего баскетболиста, который, как отмечается, праздновал день рождения в Торонто.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами» пробился в плей-офф с восьмым номером посева, но стал победителем Восточной конференции и дошёл до финала турнира, где уступил в серии «Денвер Наггетс» — 1-4.

Джимми Батлер в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи в минувшем регулярном сезоне. Непосредственно в плей-офф Батлер принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 26,8 очка, делая 6,3 подбора и 5,9 передачи.