Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кай Джонс, обвиняемый в употреблении запрещённых веществ, сравнил себя с Майклом Джорданом

Кай Джонс, обвиняемый в употреблении запрещённых веществ, сравнил себя с Майклом Джорданом
Комментарии

Молодой центровой «Шарлотт Хорнетс» Кай Джонс поделился своими мыслями в социальных сетях.

«Я был идеален всю свою жизнь. Я так хорошо чувствую себя сейчас, что ощущаю себя лучше Майкла Джордана», — заявил Джонс в своих социальных сетях.

Обвинения в употреблении запрещённых веществ начались с прямого эфира игрока в социальных сетях. Во время трансляции Джонс сильно потел и бессвязно говорил. После того как в интернете появились слухи об употреблении им наркотиков, его друзья по команде отписались от него, однако сам Джонс опроверг эти слухи.

«Я не принимал наркотики и не находился в состоянии наркотического опьянения. Просто наслаждался ночью в своей кровати, а вы все подслушивали», — заявил Джонс.

Другие заявления Джонса:
Кай Джонс резко высказался в адрес своих одноклубников и Джеймса с О’Нилом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android