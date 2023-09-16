Кай Джонс, обвиняемый в употреблении запрещённых веществ, сравнил себя с Майклом Джорданом
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Молодой центровой «Шарлотт Хорнетс» Кай Джонс поделился своими мыслями в социальных сетях.
«Я был идеален всю свою жизнь. Я так хорошо чувствую себя сейчас, что ощущаю себя лучше Майкла Джордана», — заявил Джонс в своих социальных сетях.
Обвинения в употреблении запрещённых веществ начались с прямого эфира игрока в социальных сетях. Во время трансляции Джонс сильно потел и бессвязно говорил. После того как в интернете появились слухи об употреблении им наркотиков, его друзья по команде отписались от него, однако сам Джонс опроверг эти слухи.
«Я не принимал наркотики и не находился в состоянии наркотического опьянения. Просто наслаждался ночью в своей кровати, а вы все подслушивали», — заявил Джонс.
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