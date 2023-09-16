Владислав Емченко: «Локомотив» готов к чемпионству, будем делать всё, что от нас зависит

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко заявил, что команда готова сделать в новом сезоне ещё один шаг и завоевать чемпионский титул Единой лиги ВТБ. Напомним, в минувшем сезоне краснодарцы добрались до финала, где уступили казанскому УНИКСу.

«Чемпионство? Да, мы готовы. Будем делать для этого максимум того, что от нас зависит».

Готов ли я лично к новому сезону? У меня была небольшая травма плеча. Летом я спокойно восстановился. Был в это время на связи с докторами «Локомотива‑Кубань» и сборной России, а также с тренерами по физической подготовке, которые помогали мне как можно быстрее реабилитироваться. Сейчас всё отлично. Набираю форму. Всё по плану», — приводит слова Емченко сайт Единой лиги ВТБ.