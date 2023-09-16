Адвокаты Кевина Портера настаивают на изменении статьи обвинения после избиения девушки

Адвокаты разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Кевина Портера-младшего просят прокуратуру снять с баскетболиста обвинения в нападении второй степени, поскольку выяснилось, что пострадавшая девушка не получила перелом позвоночника в результате конфликта, так как этот дефект является врождённым. Об этом сообщает New York Post.
По информации источника, прокуратура признала, что травма позвоночника пострадавшей не была получена в результата нападения со стороны Портера. Адвокаты игрока, опираясь на характер повреждений, требуют переквалифицировать обвинение в нападении второй степени в нападение третьей степени.
Напомним, 23-летний баскетболист был арестован на месте преступления в номере отеля. По горячим следам Портеру было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении второй степени. Баскетболисту грозит до семи лет лишения свободы.
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