Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тавареш: Кабо-Верде — самая маленькая страна, участвовавшая в чемпионатах мира

Тавареш: Кабо-Верде — самая маленькая страна, участвовавшая в чемпионатах мира
Аудио-версия:
Комментарии

Бигмен мадридского «Реала» Уолтер Тавареш, который выступал за сборную Кабо-Верде на чемпионате мира по баскетболу – 2023, рассказал об эмоциях после выступления на таком крупном турнире в составе национальной команды.

«Очень приятно быть самой маленькой страной, участвовавшей в чемпионате мира, и войти в историю хотя бы с одной победой. Если у нас будет другая возможность, всё будет по-другому», – сказал Тавареш на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок Испании.

Напомним, Кабо-Верде играла на чемпионате мира в группе F, где победила сборную Венесуэлы со счётом 81:75, но уступила Грузии (60:85) и Словении (77:92).

Тавареш в составе «Реала» выиграл Евролигу в сезоне-2022/2023. При этом центровой из Кабо-Верде стал самым ценным игроком «Финала четырёх».

Материалы по теме
Серхио Льюль: Уолтер Тавареш — лучший игрок Европы на данный момент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android