Тавареш: Кабо-Верде — самая маленькая страна, участвовавшая в чемпионатах мира

Бигмен мадридского «Реала» Уолтер Тавареш, который выступал за сборную Кабо-Верде на чемпионате мира по баскетболу – 2023, рассказал об эмоциях после выступления на таком крупном турнире в составе национальной команды.

«Очень приятно быть самой маленькой страной, участвовавшей в чемпионате мира, и войти в историю хотя бы с одной победой. Если у нас будет другая возможность, всё будет по-другому», – сказал Тавареш на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок Испании.

Напомним, Кабо-Верде играла на чемпионате мира в группе F, где победила сборную Венесуэлы со счётом 81:75, но уступила Грузии (60:85) и Словении (77:92).

Тавареш в составе «Реала» выиграл Евролигу в сезоне-2022/2023. При этом центровой из Кабо-Верде стал самым ценным игроком «Финала четырёх».