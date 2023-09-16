Александр Щербенёв: «Самара» — достойный соперник, но мы хотим завоевать трофей

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился ожиданиями от финального матча Kuban Cup, в котором соперником его команды станет «Самара».

«Самара» — достойный оппонент, нам нужно быть максимально сконцентрированными на протяжении всей игры, чтобы одержать победу. У них опытный тренер, хороший коллектив подобран, так что нас ждёт непростой матч. Но мы к этому готовы. У нас отличный тренерский штаб, была проведена качественная работа по разбору игроков команды соперника, по их взаимодействиям. Мы сделаем всё, чтобы победить в домашних стенах «Баскет-Холла».

Было очень важно в турнире, который наш клуб организовал, завоевать путёвку в финал. Но, конечно же, это не была конечная цель. Мы намерены завоевать трофей», — приводит слова Щербенёва официальный сайт краснодарского клуба.