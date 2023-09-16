Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич будет хедлайнером турнира по баскетболу «3х3», который пройдёт на поверхности озера

Дончич будет хедлайнером турнира по баскетболу «3х3», который пройдёт на поверхности озера
Аудио-версия:
Комментарии

В честь звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» и сборной Словении Луки Дончича состоится турнир по баскетболу «3х3». Турнир пройдёт 16 сентября на специальной площадке, установленной прямо на поверхности озера Блед в Словении, сообщается на странице организаторов турнира в социальных сетях.

Сам Дончич должен дать начало турниру и стать его главным гостем. Также во время мероприятия будет представлена новая эксклюзивная пара обуви Luka 2 от бренда Jordan.

Фото: Из социальных сетей

В минувшем сезоне НБА Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь передач.

На прошедшем чемпионате мира по баскетболу Дончич со сборной Словении сумел добраться до четвертьфинала, где его команда уступила будущим бронзовым призёрам чемпионата — национальной команде Канады (89:100).

Дончич станет богаче?
Лидер «Далласа» Лука Дончич может первым заработать $ 70 млн за сезон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android