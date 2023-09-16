Дончич будет хедлайнером турнира по баскетболу «3х3», который пройдёт на поверхности озера

В честь звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» и сборной Словении Луки Дончича состоится турнир по баскетболу «3х3». Турнир пройдёт 16 сентября на специальной площадке, установленной прямо на поверхности озера Блед в Словении, сообщается на странице организаторов турнира в социальных сетях.

Сам Дончич должен дать начало турниру и стать его главным гостем. Также во время мероприятия будет представлена новая эксклюзивная пара обуви Luka 2 от бренда Jordan.

Фото: Из социальных сетей

В минувшем сезоне НБА Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь передач.

На прошедшем чемпионате мира по баскетболу Дончич со сборной Словении сумел добраться до четвертьфинала, где его команда уступила будущим бронзовым призёрам чемпионата — национальной команде Канады (89:100).