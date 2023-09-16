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«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в финале предсезонного турнира

«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в финале предсезонного турнира
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Сегодня, 16 сентября, в Краснодаре завершился предсезонный турнир Kuban Cup, в финале которого встретились хозяева турнира «Локомотив-Кубань» и баскетбольный клуб «Самара». Победителем соревнования стали баскетболисты краснодарской команды, обыграв команду с Поволжья со счётом 94:68.

Железнодорожники в полуфинале турнира оказались сильнее «Руны» (86:69), для которой предстоящий сезон Единой лиги ВТБ станет дебютным. В свою очередь, «Самара» завоевала путёвку в финал турнира, одолев пермскую «Парму».

Победителям турнира, «Локомотиву-Кубань» перед началом регулярного сезона Единой лиги ВТБ предстоит принять участие в Суперкубке, первым соперником железнодорожников станет московский ЦСКА, их игра состоится 21 сентября в 20:00 мск.

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