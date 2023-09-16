«Лето без телевизора». Экс-партнёр рассказал о дисциплине Джимми Батлера

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Жоаким Ноа, выступавший в составе «Чикаго Буллз» с американцем Джимми Батлером, высказался о его профессиональной этике.

«Те ограничения, которые он вводил в межсезонье, были невероятными. Люди не знают об этом, но он проводил лето без телевизора. Что он делал? Пахал. Просыпался рано, в 4-5 утра…» — сказал Ноа в подкасте Pardon My Take.

В минувшем регулярном сезоне Джимми Батлер в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи. В плей-офф, где «Майами Хит» стал победителем Восточной конференции и дошёл до финала НБА, американец принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 26,8 очка, делая 6,3 подбора и 5,9 передачи.