«Лето без телевизора». Экс-партнёр рассказал о дисциплине Джимми Батлера
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Жоаким Ноа, выступавший в составе «Чикаго Буллз» с американцем Джимми Батлером, высказался о его профессиональной этике.
«Те ограничения, которые он вводил в межсезонье, были невероятными. Люди не знают об этом, но он проводил лето без телевизора. Что он делал? Пахал. Просыпался рано, в 4-5 утра…» — сказал Ноа в подкасте Pardon My Take.
В минувшем регулярном сезоне Джимми Батлер в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи. В плей-офф, где «Майами Хит» стал победителем Восточной конференции и дошёл до финала НБА, американец принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 26,8 очка, делая 6,3 подбора и 5,9 передачи.
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